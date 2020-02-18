Генеральная прокуратура РФ направила на рассмотрение в Заводской районный суд Кемерова уголовное дело в отношении четырёх человек, которых обвиняют в получении взяток за введение в эксплуатацию здания ТЦ «Зимняя вишня».

Как сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ, обвинительное заключение утверждено в отношении начальника инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, её сына Эдуарда Комкова, начальника отдела этой же инспекции Светланы Шенгерей, а также директора ООО «ИСК «Ресурс» Никиты Чередниченко.

По версии следствия, Комкова, её сын и Чередниченко получили 7 млн рублей от гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат». За это она не привлекла застройщика к ответственности при реконструкции здания второй очереди «Зимней вишни». При этом работы велись с нарушением требований проектной документации и без разрешения на строительство.

В течение года, с марта 2013 по март 2014, деньги по мнимому договору на оказание услуг по проектированию были перечислены в ООО «ИСК «Ресурс», а в дальнейшем обналичены.

Также Танзилия Комкова вместе с подчинённой Светланой Шенгерей не приняли мер по устранению нарушений при строительстве и реконструкции «Зимней вишни», которые были выявлены в ходе проверки в марте 2014 года. Начальник отдела Госстройнадзора составила акт обследования с недостоверной информацией о выполненных работах, которые якобы соответствовали проектной документации. Начальник инспекции утвердила этот документ. После этого здание «Зимней вишни» ввели в эксплуатацию, хотя в нём не работала система пожаротушения и были заблокированы выходы для экстренной эвакуации.

В ходе следствия также установлено, что в марте 2014 года Комкова получила вознаграждение в виде автомобиля. Взамен она утвердила акт о вводе в эксплуатацию построенного без проведения технической экспертизы и разрешения на строительство многоквартирного дома в г. Междуреченске.

Отметим, в декабре 2019 года в суд направили дело бывшего главы МЧС Кузбасса Александра Мамонтова, а также главного госинспектора Кемерова по пожнадзору Григория Терентьева.

Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя Вишня» произошёл 25 марта 2018 года. В результате этого погибли 60 человек, 37 из которых – дети.