Губернатор встретился с министром природных ресурсов и экологии Дмитрием Кобылкиным и гендиректором Российского экологического оператора Ильей Гудковым в рамках консультаций с регионами, имеющими вопросы по достижению показателей национального проекта «Экология» направления «Отходы».

Сергей Цивилев рассказал о тех сложностях, с которыми регион сталкивается при переходе на новую систему обращения с ТКО. В частности, губернатор Кузбасса обозначил, что многие юридические лица не спешат заключать договоры с региональными операторами на вывоз мусора. «Необходимо ввести рычаг влияния против предприятий-уклонистов, поскольку низкая собираемость платежей от юрлиц влияет на общую ситуацию в отрасли, создает финансовые риски в деятельности регоператора», — подчеркнул Сергей Цивилев.

Министр отметил, что от реализации реформы в каждом регионе население должно увидеть максимальный эффект. «Нужно детально проработать вопрос поддержки деятельности региональных операторов, чтобы не допустить остановки оказания услуги по вывозу отходов», — сказал Дмитрий Кобылкин, добавив, что успешное выполнение поставленных задач позволит достичь целевые показателей национального проекта «Экология».

На встрече обсудили участие Новокузнецка в программе «Чистый воздух», реализацию проекта «Цифровой Обь-Иртышский бассейн», а также завершение строительства Крапивинской ГЭС.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.