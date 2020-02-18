Подарок к 23 февраля кузбасским поисковикам, проходящим службу в вооружённых силах Российской Федерации, подготовили воспитанники отряда «Земляк».

Молодые люди на фото – выпускники отряда «Земляк». Своим жизненным путём выбрали службу Родине. Сейчас они в воинских частях Санкт-Петербурга, Хабаровска и Новосибирска. День защитника Отечества для них – профессиональный праздник. И подарки получат такие, которые точно пригодятся солдату.

К слову, каждый год отряд «Земляк» ездит на Вахты Памяти, где бойцы ищут медальоны, оружие, предметы военного быта. Места разные: долина смерти Бельского района, болота Карелии, Волховский фронт. Главная цель – перевезти с поля боя останки солдата туда, где его могилу смогут навестить родные. Если удастся, установить имя, что большая редкость и настоящая удача.

Очередные “Вахты Памяти” начнутся весной. Из Кузбасса поисковики отправятся в пяти направлениях, одно из них новое – в Крым. На полуострове бойцы вместе с отрядами других регионов сделают очередной вклад в восстановление событий Великой Отечественной войны.

Автор: Анастасия Подоляко