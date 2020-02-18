На международной выставке представлено более 120 икон, мозаик и миниатюр. Их авторы – художники из России, Белоруссии, Бельгии, Великобритании, Германии, Ирландии и других государств. Проект познакомит зрителей со святыми, которые не известны большинству православных в России.

15 стран, более 100 иконописцев и 3 года ожидания. Областная столица впервые принимает уникальный международный проект – «Святые неразделённой церкви». Иконы, мозаики, миниатюры написаны в течение последних пяти лет. Проект организован в поддержку христианского искусства.

На выставке собраны изображение ликов святых первого тысячелетия, которые жили в Европе до разделения Церкви на Восточную и Западную. Эти святые – миссионеры и пастыри, монархи и воины, иноки и миряне, люди разных сословий и культур, многие из которых приняли мученический венец.

Выставка уже экспонировалась в Белоруссии и Финляндии. Переговоры о её открытии в Кемерове шли несколько лет.

Все желающие могут посетить выставку до 10 мая в музее изобразительных искусств. Для студентов и всех неравнодушных к христианской истории будут организованы экскурсии, чтобы посетители могли оценить не только художественную, но и духовную составляющую экспозиции.

Автор: Анастасия Федотова