Жители областной столицы могли увидеть в городе автобус, расписанный маками и с надписью: «Счастье в конверте». Это средство передвижения, а точнее продвижения нового полнометражного художественного фильма российского производства, который уже успел собрать престижные кинематографические награды. Команда создателей отправилась в пресс-тур по всей стране, чтобы лично рассказать о задумке, тонкостях съемочного процесса и других особенностях этой картины.

Пробой пера известной многим актрисы Светланы Сухановой стала картина “Счастье в конверте”. Желание подарить своё видение мира переросло в режиссёрскую постановку. Задача – вернуть зрителю вкус детства, дома и русской истории. Здесь ставка не на экспрессию, динамику или спецэффекты, которыми перенасыщены современные фильмы. В картине чувствуется советский стиль повествования – добрый, открытый, легкий и романтичный. Истории, рассказанные простыми героями, которые сыграли простые люди.

«Время последних романтиков», «Куда уходят поезда?» и «Подарок Деда Мороза». Три новеллы о любви и дружбе, о вере в мечту, о связи поколений, о том, как важно оставаться человеком в любой жизненной ситуации.

Одна из новелл фильма «Время последних романтиков» стала участником 26-ти международных фестивалей и завоевала 11 наград, в том числе приз за лучший дебют на конкурсном отборе в итальянском Трапани. Сегодня трилогия путешествует вместе со своими создателями по всей стране. Знакомство российского зрителя с картиной началось не с Петербурга или Москвы, а с Владивостока. Промо-тур движется с востока на запад. Сегодня “Счастье в конверте” приветствовало жителей областного центра, а уже завтра его встретит Барнаул. Показ кинокартины в Кемерове прошёл при поддержке Совета по вопросам попечительства в социальной сфере. В широкий прокат фильм выйдет 12 марта.

Автор: Кристина Орехова