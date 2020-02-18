В областной научной библиотеке прошла презентация книги об участнике Великой Отечественной войны, нашем земляке Николае Масалове. Именно он стал прототипом для воина-освободителя, памятник которому установлен в Берлине.

Пётр Ворошилов – писатель, журналист, фронтовик. Он неоднократно встречался с нашим известным земляком Николаем Масаловым, который спас во время штурма Берлина немецкую девочку. Эти беседы и стали основой для книг о войне. Одна из них – «Знамёнщик полка» была написана Петром Ворошиловым более 40 лет назад. В год 75-летия Победы книга переиздана.

Николай Масалов стал прототипом воина-освободителя, памятник которому стоит в берлинском Трептов парке. После войны он вернулся в Кузбасс и прожил здесь всю жизнь. И если не каждый может увидеть своими глазами памятник в Европе, то увидеть войну глазами героя можно, прочитав эту книгу.

«Знаменщик полка» – история одного человека, которая стала подвигом всего народа. Подобных случаев со спасением детей в Берлине было много. Узнать все детали мы уже не сможем, но в наших силах не забывать, что герои войны живы до тех пор, пока о них будут помнить их потомки.

Автор: Анастасия Федотова