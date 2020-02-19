Вопросы экологического состояния водных объектов Кузбасса рассмотрели на заседании Общественной палаты Кемеровской области.

В регионе 1600 малых, средних и крупных рек. Сегодня их экологическое состояние оставляет желать лучшего. Около 350 миллионов кубометров промышленных сбросов попадают в водоёмы.

На этой неделе стало известно, что Крапивинский гидроузел, который начали возводить в Кузбассе более 40 лет назад, достроят. Потенциальные риски и реальные угрозы рассмотрели на заседании.

Если гидроузел не достроить, возможны проблемы. В Кузбассе истощены водные ресурсы. Каждое лето специалисты замечают – Томь и её притоки пересыхают. Местами до основания. Тенденция нарастает. А ГЭС должна вновь сделать реку полноводной.

Автор: Арина Мерлова