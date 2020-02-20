Кемеровчане обратились к губернатору Кузбасса с жалобой на поставщиков газа. Спор возник в связи с тем, что людям пообещали газовое отопление и даже провели сети. В свою очередь жители приобрели оборудование, комплект которого стоит более 300 тысяч рублей, но газ им в дома не подали.

Как сообщил на своей странице в соцсети губернатор Сергей Цивилев, причина в том, что поставщик отказывается подавать газ, так как не до конца оформлена техническая документация. При этом сами газопроводы полностью соответствуют всем требованиям Ростехнадзора. По сути, 1800 домовладений в Кемерове, Топках и Кемеровском муниципальном районе не могут получить газ из-за бюрократических проволочек, а это недопустимо!

Сергей Цивилев заявил: «Для решения этой проблемы мы создали рабочую группу, в состав которой вошли представители прокуратуры, Региональной энергетической комиссии, УФАС по Кемеровской области, Росреестра, Ростехнадзора и других ведомств. Я дал им время до конца дня: к этому моменту вопрос должен быть решён».

Глава региона считает, что газификация частного сектора — это и экономически выгодно, и улучшает экологию: «Там, где есть возможность газифицировать дома, это нужно делать без промедления».