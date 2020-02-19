Операции такого рода проводятся только в крайних случаях, когда человеку угрожает реальная опасность потери жизни. Всего, начиная с 2014 года, в Кузбассе успешно провели 23 пересадки этого важного органа.

В 2018 году Сергей намеревался лечить межпозвоночную грыжу. Однако, общие анализы показали сбой в организме, причиной которого оказался цирроз печени. Пришлось задержаться в больнице почти на год, уволиться с работы, оформить инвалидность. Со временем, несмотря на терапию, состояние Сергея ухудшалось.

Для сохранения жизни специалистами было принято решение о трансплантации печени. Сергея осенью прошлого года внесли в лист ожидания. Операция состоялась в конце января этого года.

Около 3 недель Сергей пробыл в больнице. Обследования показали, что организм принял новый орган и все важные для жизни процессы налажены. Теперь от Сергея требуется дисциплина и в питании, и в приёме специальных препаратов. Но это мелочь, когда появилась возможность вернуться к нормальной и полноценной жизни.

Автор: Кристина Орехова