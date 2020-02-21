В прошлом году этот показатель равнялся 1098 гектаров. Из 1826 гектаров 800 га обязаны высадить угольщики, энергетики и лесозаготовители в рамках работ по компенсационному восстановлению лесов.

Эти работы проводятся в Кузбассе в соответствии с Указом президента РФ, согласно которому необходимо обеспечить воспроизводство лесов на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений, внедрив, таким образом, главный принцип лесного хозяйства – один гектар вырубки должен компенсироваться одним гектаром восстановленного леса.

«Впервые механизм компенсационного восстановления лесов в регионе задействовали в 2019 году, когда компенсационные леса посадили 9 организаций на площади 38,7 га. В текущем году согласно целевым показателям нацпроекта «Экология» объемы посадки лесопользователями должны увеличиться в 20 раз и достичь 800 гектаров», – сообщил заместитель губернатора Алексей Харитонов.

Харитонов добавил, что в соответствии с законодательством РФ все компании, выполняющие работы по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых, строительству, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, а также по заготовке и переработке древесины обязаны выполнить работы по восстановлению лесов не позднее чем через год после их рубки.

Реализацию этой законодательной новации и отдельные аспекты организации работ по компенсационному восстановлению лесов с представителями бизнеса обсудили в областном департаменте лесного комплекса.

Кузбасские лесничества уже подобрали на 2020 год участки для лесовосстановления общей площадью 847,8 га. Реестр площадей фонда размещен на официальном сайте департамента, информация обновляется ежемесячно. С апреля 2020 года кузбасские лесничества продолжат работу по обследованию земель, предназначенных для искусственного или комбинированного лесовосстановления, или лесоразведения для подбора новых участков и актуализации сведений об их транспортной и сезонной доступности.

Замгубернатора особо подчеркнул, что заявки на компенсационное лесовосстановление поступили не от всех предприятий, обязанных приступить к работам в этом году, напомнил представителям бизнеса о необходимости проводить эти работы и возможной ответственности за уклонение от этой обязанности.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.