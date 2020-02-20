Накануне кемеровчане в пятисетовом противостоянии переиграли «Берлин». Впервые в своей истории они выступают в самом престижном клубном турнире Европы.

На старте каждой Лиги чемпионов – только победители национальных первенств. На предварительном этапе «Кузбассу» предстояло провести 6 матчей. В соперниках – словенская «Любляна», «Берлин» и «Факел» из Нового Уренгоя. Именно в споре двух российских коллективов определялось первое место в группе, которое гарантировало участие в четвертьфинале турнира. Напрямую в следующую стадию пробился «Факел». «Кузбассу» в матче с «Берлином» необходима была только победа.

«Кузбасс» проиграл стартовый сет. Причина – собственные ошибки, которые случались в важные игровые эпизоды. Но кемеровчане смогли перехватить игровую инициативу, добыв в итоге необходимую победу. Теперь нашим волейболистам предстоит узнать соперника по четвертьфиналу. Да и матчи регулярного чемпионата российской суперлиги никто не отменял.

Автор: Виктор Сохарев