В эти дни ленинск-кузнецкий Дворец спортивной гимнастики стал центром больших соревнований Сибири. Здесь около 70 участниц оспаривают первенство и чемпионат федерального округа.

Наша спортивная школа олимпийского резерва считается сильнейшей в стране. Что и подтверждается успехами кузбасских гимнастов. Вот и на родном помосте, на современных олимпийских снарядах они показывают красивые комбинации, демонстрируя наработанные программы. Но не все из числа сильнейших приехали на турнир, так как в эти дни проходят соревнования международного уровня.

Переживают за конечный результат и наши участницы, которые также мечтают об участии в Олимпийских играх. Среди них те, кто входит в молодёжную сборную России и на этом турнире показывают, вслед за взрослыми, сложные программы. На отдельных снарядах и в многоборье у юниорок отличилась Лиза Карелова, которая вслед за Ильянковой освоила разновысокие брусья. Неплохо выступает она и в других видах гимнастического многоборья.

И в личном зачете представительницы кузбасской сборной заняли весь пьедестал. Отличились Александра Майзель, Анастасия Моисеева и Анна Матвеенко. Они вместе со своими младшими девчонками пробились на финальные старты первенства и чемпионата России, которые пройдут в Пензе.

Автор: Виктор Сохарев