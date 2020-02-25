В церемонии приняли участие губернатор Сергей Цивилев, замгубернатора Глеб Орлов, глава Кемерова Илья Середюк.

«Три объекта станут подарками жителям области к 300-летию открытия Кузбасса. Спорткомплекс «Кузбасс-Арена» – масштабный проект. Комплекс позволит проводить в регионе соревнования мирового уровня. На его строительство отведены кратчайшие сроки – ввод запланирован на июль 2021 года. К юбилею будет построена и новая школа в микрорайоне 7Б Центрального района. Здесь растет большой жилищный комплекс, поэтому школа очень нужна. Новый мост через реку Искитимка соединит два берега и станет достойным украшением города», – прокомментировал губернатор.

Грандиозное спортивное сооружение «Кузбасс-Арена» площадью около 54 кв. метров рассчитано на 6 тыс. зрительских мест. Спорткомплекс построят в Центральном районе Кемерова. На строительство объекта будет направлено из областного бюджета более 7 млрд рублей. Комплекс предназначен для проведения соревнований по волейболу, баскетболу, мини-футболу, гандболу, боевым видам спорта и другим видам, а также для организации массовых мероприятий с трансформацией трибун до 7500 зрителей. Это будет единственный за Уралом спорткомплекс, который включает аэротрубу и базу подготовки сборной России по парашютным видам спорта.

В здании разместятся основное волейбольное поле габаритом 18х9 метров, 50-метровый бассейн на 8 дорожек, спортивные и тренажерные залы, восстановительный центр, автономный блок для занятий скалолазанием, училище спортивного резерва, гостиница, ресторан. Также в проекте предусмотрены подземная парковка и наземный паркинг. В спорткомплексе будет все необходимое для проведения соревнований мирового уровня, качественной подготовки и полноценного отдыха спортсменов. Планируется, что «Кузбасс-Арена» станет площадкой для проведения чемпионата мира по волейболу в 2022 году.

В микрорайоне 7Б будет построена школа на 1 225 учащихся. На строительство учреждения будет направлено около 1 млрд рублей в рамках национального проекта. Школа рассчитана на 5 потоков начальной школы с 1 по 4 классы (20 классов), 5 потоков средней школы с 5 по 9 классы (25 классов) и 2 потока старших классов с 10 по 11 класс (4 класса). Образовательное учреждение будет состоять из трех блоков с разной этажностью, функциональным назначением и конструктивом: «А и «Б» – основные блоки, «В» – встроенно-пристроенная спортивная школа. В блоке «А» запроектированы ученические секции старших и средних классов, также блоки начальных классов на 1 и 2 этажах. В трехэтажном блоке «Б» разместятся 2 зала для занятий физкультурой, зрительный зал на 350 мест, пищеблок и столовая на 613 посадочных мест, медицинский блок, библиотека с информационным центром. Здание спортшколы будет поделено на две части: два тренировочных поля для фехтования, поле для единоборств. Предусмотрены 200 зрительских мест. Площадь спортблока – 16621 кв. метров, он рассчитан на 170 посещений в смену.

Мост через реку Искитимка будет выполнен из клееной древесины. Для всех деревянных элементов предусмотрена огне-биозащитная обработка. Пролет несущих арок в осях – 51,56 метр, осевая высота арки 8,87 метров. Основные несущие конструкции пролетного строения – деревянные трехшарнирные арки. Элементы ограждения моста высотой 1,1 метра будут выполнены из лиственницы. В темное время суток мост будет освещаться навесными светильниками.

За счет городского бюджета будут благоустроены подходы к мосту и прилегающая территория. Три проекта подготовлены ООО Проектный Институт «Кузбассгорпроект».

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.