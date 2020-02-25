Соревнования проходят на горе Туманной, они посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Участие в чемпионате России среди мужчин и женщин и первенстве России среди юниоров и юниорок по горнолыжному спорту принимают команды из 18 регионов – свыше 200 ведущих спортсменов России, в том числе 13 кузбасских горнолыжников.

Параллельно с национальным чемпионатом проходят старты FIS (Международной федерации лыжного спорта). В Кузбасс приехали горнолыжники из Сербии, Аргентины, Казахстана, Великобритании, Республики Беларусь.

В открытии чемпионата и первенства принял участие губернатор Сергей Цивилев. Напомним, решение о проведении соревнований по горнолыжному спорту было принято в сентябре 2018 года на встрече Сергея Цивилева и президента федерации горнолыжного спорта России Леонида Мельникова.

«В Кузбассе много инициаторов и неравнодушных жителей, которые готовы создавать условия для развития спорта и туризма в Таштагольском районе. Наши базы в Таштаголе и в Шерегеше должны стать мировыми круглогодичными туристическими центрами. А в зимний период центрами горных лыж и сноуборда. Приятно, что гости нынешнего чемпионата высоко оценили уровень подготовки и проведения соревнований», – отметил Сергей Цивилев.

По результатам первого дня в дисциплине слалом-гигант чемпионкой России стала мастер спорта международного класса Анастасия Силантьева (Новокузнецк). Тренируют победительницу Алексей Ченцов.

Соревнования завершатся 27 февраля.

ДЛЯ СПРАВКИ. На базе Губернского центра горнолыжного спорта и сноуборда в Таштаголе действуют две спортивные школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду. Здесь есть шесть трасс (тренировочные и туристические), которые соответствуют требованиям проведения соревнований самого высокого уровня. Последний раз Кузбасс принимал этот престижный национальный старт в марте 2009 года.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.