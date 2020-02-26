Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса в Кемеровской области теперь стал министерством. Соответствующий документ подписал глава региона Сергей Цивилев.

Работу министерства будет курировать первый заместитель губернатора Вячеслав Телегин.

В задачи структуры входит обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального и дорожного комплекса, развитие инженерной инфраструктуры в городах и районах, проведение технического перевооружения, модернизации и обновления основных фондов ЖКХ, обеспечение готовности предприятий к сезонной эксплуатации и бесперебойной деятельности в отопительный сезон, предупреждение и ликвидация последствий аварий и ЧС, развитие сети автомобильных дорог, объектов дорожного комплекса и благоустройства, создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и прочее.

Кроме того, напомним, ранее в министерство был переименован департамент образования и науки Кемеровской области, а также были образованы Министерство физической культуры и спорта и Министерство туризма и молодежной политики.