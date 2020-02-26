В Кемерове сотрудники ГИБДД на минувших выходных провели проверку водителей на трезвость. В итоге полицейские выявили 19 нарушителей.

«По итогам проверок, прошедших в праздничные выходные дни, сотрудники кемеровской Госавтоинспекции отстранили от управления 19 человек. Напомню, что для тех, кто управляет автотранспортом в состоянии опьянения или отказывается от процедуры медосвидетельствования, предусмотрен штраф в размере 30 000 рублей с лишением прав на срок от 1,5 до двух лет», — рассказал замначальника ОГИБДД г. Кемерово Алексей Зайцев.

В городском ГИБДД отметили, что мероприятия по выявлению и пресечению водителей, которые управляют транспортным средством в состоянии опьянения, проходят регулярно. Так, за два месяца 2020 года за это нарушение от управления уже были отстранены 245 водителей.

В ведомстве сообщили, что с начала 2020 года только в Кемерове из-за нетрезвых водителей произошло более 20 ДТП. В результате этого в пяти авариях участники дорожного движения получили травмы разной степени тяжести.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что кузбассовцы могут сообщить о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют транспортным средством в состоянии опьянения по телефонам: 52-29-65 или 112 с мобильного.

По информации ежедневной областной газеты «Кузбасс».