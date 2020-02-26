На днях в экологический центр заповедника «Кузнецкий Алатау» был доставлен самец косули. Новокузнечанин, который и спас животное, рассказал, что косуля пыталась уйти от собак. Правда, этому мешали большие снежные сугробы, в которые лесной житель проваливался по самую шею. Спустя некоторое время мужчине удалось вызволить парнокопытного из снежного плена, и уже вскоре он был доставлен в экологический центр.

«К счастью, свора собак так и не успела навредить этому оленю. Но пережитый страх и стресс потребуют определенного времени для восстановления. Сейчас самец косули находится в просторном вольере, который он делит с косуленком по кличке Кир», — сообщили в пресс-центре заповедника «Кузнецкий Алатау».

Оказалось, спасенный самец косули совсем молод: его примерный возраст – 1 год.

Как отмечают специалисты, его шансы на возвращение в природу достаточно высоки. Но в экологическом центре он пробудет как минимум до весны, пока не сойдет снег.

На данный момент в экоцентре находится уже пять особей косули: старая пара из Тебы (они же и родители Кира), а также покусанный собаками самец из Калтана, чья реабилитация и восстановление идут полным ходом.

По информации ежедневной областной газеты «Кузбасс».