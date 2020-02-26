До конца марта муниципалитеты области актуализируют свои программы, которые реализуют в рамках регионального проекта «Формирование современной городской среды Кузбасса» национального проекта «Жилье и городская среда». Актуализация пройдет после подведения итогов общественных обсуждений и голосований по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству. По итогам общественных обсуждений отбираются парки, скверы, набережные, аллеи и другие объекты с целью проведения ремонта на 2020 год, по итогам голосования – на 2021 год. Программы рассчитаны до 2024 года.

Например, в Новокузнецке 28 февраля состоится голосование за общественные территории, подлежащие благоустройству в 2021 году. Каждый горожанин сможет выбрать 2 из 8 предложенных объектов, которые, по его мнению, наиболее нуждаются в обновлении. Перечень для рейтингового голосования из 8 объектов утвержден общественной комиссией по результатам рассмотрения дизайн-проектов более 40 заявок, поступивших от жителей в городской комитет ЖКХ. Подробности о голосовании можно узнать на сайте администрации: https://www.admnkz.info/web/guest/news/one/-/asset_publisher/JE0WkfMvNUCn/content/id/2806053.

В Мысках 27 и 28 февраля пройдет голосование за территории для благоустройства в 2021 году. Мысковчанам предложен выбор из трех общественных территорий: аллея им. Воронина (III этап), бульвар Юбилейный, сквер у памятника А. Гайдару. Дизайн-проекты размещены на сайте администрации городского округа во вкладке «Формирование комфортной городской среды». Горожане смогут проголосовать с 8:00 до 17:00 на первом этаже администрации Мысковского городского округа (ул. Серафимовича, 4). Для участия в процедуре голосования при себе необходимо иметь паспорт. Итоги голосования будут подведены 28 февраля.

В Кемерове 25 февраля завершилось голосование по отбору общественных территорий, которые будут благоустроены в первоочередном порядке в 2020-2021 годах. Голосование проходило на сайте «Кузбасс онлайн» и в одноименном мобильном приложении. Дизайн-проекты территорий были размещены на сайте горадминистрации в разделе «Формирование современной городской среды в городе Кемерово». В настоящее время ведется подведение итогов.

Общественные обсуждения и голосование использовались также городами Кузбасса при разработке заявок на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Конкурс проводится Минстроем России в рамках нацпроекта.

В Междуреченске территорию для участия в конкурсе на 2020-2021 годы жители выбирали в течение месяца на цифровой платформе «Кузбасс онлайн». Горожанам предлагались следующие варианты: проспект Шахтеров, сквер по ул. Кузнецкая (от «Метелицы» до кольца) и территория у ДК им. В.И. Ленина. В итоге 63,5% голосов междуреченцы отдали проспекту Шахтеров. Это главная улица Западного района считается «лицом» Междуреченска.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.