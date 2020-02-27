Кузбассовцы продолжают болеть гриппом и ОРВИ: на минувшей неделе врачи зарегистрировали 22 тысячи случаев заболевания.

Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, интенсивный показатель заболеваемости составляет 82,27 на 10 тысяч человек, а это ниже эпидемического порога на 10,5 %. При этом в сравнении с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 10,5 процента.

А вот в Кемерове ситуация несколько иная: здесь за неделю зафиксировали 5 тысяч новых случаев заболевания, при этом интенсивный показатель на 10 тысяч человек составил 91,16. А это выше эпидпорога на 40,5 %.

Лабораторные исследования показали, что в 41,4 % случаев анализы, взятые у заболевших, подтвердили наличие вирусов гриппа. В остальных случаях причиной заболевания стали респираторно-синцитиальные вирусы и аденовирусы.

– По состоянию на 25 февраля в Кемеровской области полностью приостановлен учебный процесс в двух средних специальных учебных заведениях (суз), в 51 школе, частично – в 99 классах, в одном сузе приостановлены занятия в 19 группах. Закрыты на карантин полностью 6 дошкольных учреждений. В 30 дошкольных учреждениях закрыто 48 групп, – отметили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

По информации «Комсомольская правда в Кузбассе».