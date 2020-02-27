Решение принято на встрече губернатора Сергея Цивилева и собственника СК «Лазурный» Игоря Лукина с тренерским составом и родительским комитетом детских спортшкол.

«Вопрос по реконструкции бассейна в «Лазурном» является важным для кемеровчан. Наша твердая позиция – бассейн должен работать. Дорожки длиной 50 метров необходимы для работы спортшкол и для свободного плавания взрослых и детей. Бассейн был закрыт летом прошлого года для проведения профилактических работ. Но техническая экспертиза показала, что чаша нуждается в капитальном ремонте, как и оборудование. Объекту – 52 года, его состояние – неудовлетворительное. Наша задача – приложить максимум усилий, чтобы обеспечить качественную и безопасную работу спортивного объекта», – подчеркнул губернатор.

Лукин подтвердил, что и сама чаша, и помещение бассейна нуждается в капитальном ремонте. Он предложил один из вариантов капремонта объекта, который предполагает единую глубину по всей длине чаши – до 2,1–2,5 метра. Это позволит сократить нагрузку на фундамент здания, объем подготовки воды на одну тысячу тонн и таким образом сократить расходы. Также планируется установить современную энергосберегающую систему нагрева воды. В планах – модернизация системы циркуляции воздуха, переоборудование душевых и раздевалок, установка бассейна для плавания детей грудного возраста.

«Современные технологии позволят кардинально модернизировать бассейн, обеспечить качество и комфорт для посетителей, сократить расходы обслуживания объекта до 40 % и, таким образом, избежать кардинального повышения стоимости услуг. По предварительным подсчетам инвестиции в размере более 150 млн рублей окупятся через 9 лет. Инвестор-партнер уже определен», – отметил Игорь Лукин.

Сергей Цивилев обратил внимание на то, что проект является социально ориентированным, в бассейне продолжают работать спортшколы. Для тщательной проработки всех нюансов проекта реконструкции губернатор поручил создать рабочую группу, в которую войдут представители родительского комитета, тренерского состава спортшкол. Цивилев обозначил несколько пунктов проекта, за которые участники совещания проголосовали единогласно: сохранение длины 50 метров, уменьшение глубины, модернизация систем подготовки воды и циркуляции воздуха, открытие бассейна к 1 сентября 2020 года.

Кроме того, губернатор отметил, что 2021 году будет обновлен фасад здания.

«Спорткомплекс должен визуально соответствовать объектам культурного кластера, которые будут построены рядом, стать современным красивым сооружением», – добавил Сергей Цивилев.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.