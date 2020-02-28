С 23 по 28 февраля на базе Губернского центра горнолыжного спорта и сноуборда на горе Туманной в Таштаголе прошли чемпионат России среди мужчин и женщин и первенство России среди юниоров по горнолыжному спорту.
Соревнования посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 300-летию промышленного освоения Кузбасса.
Участие в соревнованиях приняли более 200 ведущих горнолыжников России из 18 регионов, в том числе 14 кузбасских спортсменов.
Параллельно с национальным чемпионатом и первенством проходили старты FIS (Международной федерации лыжного спорта). Чтобы набрать рейтинговые очки в Кузбасс приехали горнолыжники из Сербии, Аргентины, Казахстана, Великобритании, Республики Беларусь и Польши.
Торжественное открытие состоялось 24 февраля. В церемонии принял участие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Среди почетных гостей: президент Федерации горнолыжного спорта России Леонид Мельников, президент Федерации фристайла России Алексей Курашев, глава Таштагольского района Владимир Макута, технический делегат FIS Валтер Грюггер.
В течение четырех стартовых дней спортсмены провели более 700 спусков — в каждой дисциплине по два заезда. Эксперты FIS отметили высокий уровень подготовки трассы, которая, несмотря на высокую нагрузку, и по завершении соревнований осталась в кондициях, соответствующих международным требованиям. Также специалисты отметили бесперебойную работу всех систем фиксации и связи: судейская команда осталась удовлетворена тем, как была организована передача результатов заездов. Все протоколы действительны и загружены на сайт федерации.
«В 2023 году в Губернском центре горнолыжного спорта и сноуборда на горе Туманной пройдут международные детские спортивные игры «Дети Азии», и по поручению губернатора Сергея Цивилева мы уже начали готовиться к этому событию, нам понятно, какое оборудование еще нужно добавить, что усовершенствовать», — подчеркнул на закрытии соревнований Владимир Макута
На прощание коренные жители Шории и местный шаман провели обряд кормления духа огня, а затем гостей Кузбасса пригласили поучаствовать в обряде благопожелания.
Результаты:
1 место – Анастасия Силантьева (Кемеровская область –Кузбасс)
2 место – Полина Мельникова (Москва)
3 место – Ринат Абдулкаюмова (Камчатский край).
Призеры старта FIS среди мужчин:
1 место – Сергей Майтаков (Россия)
2 место – Артем Кашинцев (Россия)
3 место – Юрий Другов (Россия)
25 февраля состоялись первенство России среди юниорок, чемпионат России среди мужчин и старт FIS в дисциплине слалом-гигант.
Призеры первенства России среди юниорок:
1 место – Рината Абдулкаюмова (Камчатский край)
2 место – Полина Мельникова (Москва)
3 место – Софья Крохина (Москва).
Призеры чемпионата России среди мужчин:
1 место – Сергей Майтаков (Новосибирская область)
2 место – Александр Андриенко (Калужская область)
3 место – Артем Кашинцев (Сахалинская область).
Призеры старта FIS среди женщин:
1 место – Анастасия Силантьева (Россия)
2 место – Рината Абдулкаюмова (Россия)
3 место – Полина Мельникова (Россия)
26 февраля состоялись чемпионаты России среди мужчин и женщин, старты FIS в дисциплине слалом.
В чемпионате России среди женщин призовые места завоевали:
1 место – Анастасия Горностаева (Москва)
2 место – Анастасия Силантьева (Кемеровская область-Кузбасс)
3 место – Дарья Шустрова (Санкт-Петербург).
Также горнолыжницы участвовали в старте FIS. Здесь места распределись следующим образом:
1 место – Марина Шканова (Беларусь)
2 место – Анастасия Горностаева (Россия)
3 место – Анастасия Силантьева (Россия).
В соревнованиях чемпионата России среду мужчин призовые места завоевали:
1 место – Никита Алехин (Камчатский край)
2 место – Алексей Овчинников (Красноярский край)
3 место – Семен Ефимов (Московская область).
В старте FIS среди мужчин призовые места распределись следующим образом:
1 место – Никита Алехин (Россия)
2 место – Анджей Ясичек (Польша)
3 место – Алексей Овчинников (Россия).
27 февраля состоялись первенства России среди юниорок и юниоров, старты FIS в дисциплине слалом.
Призеры первенства России среди юниорок:
1 место – Дарья Шустрова (МС, Санкт-Петербург)
2 место – Софья Матвеева (МС, Сахалинская область)
3 место – Анна Нагайцева (КМС, Кемеровская область-Кузбасс).
Призеры первенства России среди юниоров
1 место – Никита Казанцев (МС, Камчатский край)
2 место – Иван Мизинцев (КМС, Санкт-Петербург)
3 место – Назар Чернов (КМС, Сахалинская область).
В старте FIS среди мужчин призовые места заняли:
1 место – Ясичек Яджей (Польша)
2 место – Кристиан Симари Биркнер (Аргентина)
3 место – Сергей Майтаков (Россия).
В старте FIS среди женщин призовые места заняли:
1 место – Мария Шканова (Беларусь)
2 место – Анастасия Силантьева (Россия, Кемеровская область –Кузбасс)
3 место – Дарья Шустрова (Россия).