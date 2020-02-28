С 23 по 28 февраля на базе Губернского центра горнолыжного спорта и сноуборда на горе Туманной в Таштаголе прошли чемпионат России среди мужчин и женщин и первенство России среди юниоров по горнолыжному спорту.

Соревнования посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 300-летию промышленного освоения Кузбасса.

Участие в соревнованиях приняли более 200 ведущих горнолыжников России из 18 регионов, в том числе 14 кузбасских спортсменов.

Параллельно с национальным чемпионатом и первенством проходили старты FIS (Международной федерации лыжного спорта). Чтобы набрать рейтинговые очки в Кузбасс приехали горнолыжники из Сербии, Аргентины, Казахстана, Великобритании, Республики Беларусь и Польши.

Торжественное открытие состоялось 24 февраля. В церемонии принял участие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Среди почетных гостей: президент Федерации горнолыжного спорта России Леонид Мельников, президент Федерации фристайла России Алексей Курашев, глава Таштагольского района Владимир Макута, технический делегат FIS Валтер Грюггер.

В течение четырех стартовых дней спортсмены провели более 700 спусков — в каждой дисциплине по два заезда. Эксперты FIS отметили высокий уровень подготовки трассы, которая, несмотря на высокую нагрузку, и по завершении соревнований осталась в кондициях, соответствующих международным требованиям. Также специалисты отметили бесперебойную работу всех систем фиксации и связи: судейская команда осталась удовлетворена тем, как была организована передача результатов заездов. Все протоколы действительны и загружены на сайт федерации.

«В 2023 году в Губернском центре горнолыжного спорта и сноуборда на горе Туманной пройдут международные детские спортивные игры «Дети Азии», и по поручению губернатора Сергея Цивилева мы уже начали готовиться к этому событию, нам понятно, какое оборудование еще нужно добавить, что усовершенствовать», — подчеркнул на закрытии соревнований Владимир Макута

На прощание коренные жители Шории и местный шаман провели обряд кормления духа огня, а затем гостей Кузбасса пригласили поучаствовать в обряде благопожелания.

Результаты:

1 место – Анастасия Силантьева (Кемеровская область –Кузбасс)

2 место – Полина Мельникова (Москва)

3 место – Ринат Абдулкаюмова (Камчатский край).

Призеры старта FIS среди мужчин:

1 место – Сергей Майтаков (Россия)

2 место – Артем Кашинцев (Россия)

3 место – Юрий Другов (Россия)

25 февраля состоялись первенство России среди юниорок, чемпионат России среди мужчин и старт FIS в дисциплине слалом-гигант.

Призеры первенства России среди юниорок:

1 место – Рината Абдулкаюмова (Камчатский край)

2 место – Полина Мельникова (Москва)

3 место – Софья Крохина (Москва).

Призеры чемпионата России среди мужчин:

1 место – Сергей Майтаков (Новосибирская область)

2 место – Александр Андриенко (Калужская область)

3 место – Артем Кашинцев (Сахалинская область).

Призеры старта FIS среди женщин:

1 место – Анастасия Силантьева (Россия)

2 место – Рината Абдулкаюмова (Россия)

3 место – Полина Мельникова (Россия)

26 февраля состоялись чемпионаты России среди мужчин и женщин, старты FIS в дисциплине слалом.

В чемпионате России среди женщин призовые места завоевали:

1 место – Анастасия Горностаева (Москва)

2 место – Анастасия Силантьева (Кемеровская область-Кузбасс)

3 место – Дарья Шустрова (Санкт-Петербург).

Также горнолыжницы участвовали в старте FIS. Здесь места распределись следующим образом:

1 место – Марина Шканова (Беларусь)

2 место – Анастасия Горностаева (Россия)

3 место – Анастасия Силантьева (Россия).

В соревнованиях чемпионата России среду мужчин призовые места завоевали:

1 место – Никита Алехин (Камчатский край)

2 место – Алексей Овчинников (Красноярский край)

3 место – Семен Ефимов (Московская область).

В старте FIS среди мужчин призовые места распределись следующим образом:

1 место – Никита Алехин (Россия)

2 место – Анджей Ясичек (Польша)

3 место – Алексей Овчинников (Россия).

27 февраля состоялись первенства России среди юниорок и юниоров, старты FIS в дисциплине слалом.

Призеры первенства России среди юниорок:

1 место – Дарья Шустрова (МС, Санкт-Петербург)

2 место – Софья Матвеева (МС, Сахалинская область)

3 место – Анна Нагайцева (КМС, Кемеровская область-Кузбасс).

Призеры первенства России среди юниоров

1 место – Никита Казанцев (МС, Камчатский край)

2 место – Иван Мизинцев (КМС, Санкт-Петербург)

3 место – Назар Чернов (КМС, Сахалинская область).

В старте FIS среди мужчин призовые места заняли:

1 место – Ясичек Яджей (Польша)

2 место – Кристиан Симари Биркнер (Аргентина)

3 место – Сергей Майтаков (Россия).

В старте FIS среди женщин призовые места заняли:

1 место – Мария Шканова (Беларусь)

2 место – Анастасия Силантьева (Россия, Кемеровская область –Кузбасс)

3 место – Дарья Шустрова (Россия).

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.