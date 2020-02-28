Поправки в меню вносят 3 раза за учебный год. Это сезонные изменения. Осенью готовят больше блюд из тыквы и кабачков, зимой — винегрет и салаты из квашеной капусты. А весной в рационе школьников появляются фрукты и свежие овощи.

На столах — только новинки. Часть рецептов разработали технологи. Некоторые блюда — авторские. Их представили школьные повара на профессиональных конкурсах. После ряда проверок они появились в меню. Фрикадельки в брусничном соусе, суфле из двух видов рыб, запеканка с цукатами и куриный суп с булгуром — это только часть того, что теперь подадут в столовых. Все порции соответствуют санитарным требованиям. В салатах, например, не майонез, а специальный соус без консервантов и усилителей вкуса.

Гарнир тот же, но качество лучше. Дети жаловались, что макароны в столовой невкусные. После обращения родителей решено закупать изделия на категорию выше и только из твёрдых сортов пшеницы. Свои замечания и предложения можно оставить в электронном журнале или мобильном приложении «Школьное питание». Там же вы можете увидеть состав подаваемых блюд, сколько и что именно съел ваш ребёнок.

Автор: Анастасия Подоляко