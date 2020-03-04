Все экспонаты на выставке в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» были в обиходе горожан с конца 19-го до середины 20-го веков, а сейчас хранятся в фондах музея.

Редкими такие предметы назвать нельзя. Они были в домах мещан и зажиточных крестьян. Хранили их бережно и даже разбитое пытались вернуть к жизни. Правда, на стол уже не ставили, а вот в буфет – пожалуйста. Там же красовались и другие предметы.

Двуглавый орёл отсылает нас в дореволюционное время. После фарфоровые предприятия были национализированы. Да и современные производства — это наследники традиций фарфора Кузнецовского и Дмитровского, фабрик Корниловых и Ломоносова. 100 лет назад в обеденное время именно такую посуду выставляли на стол. Чем тоньше белоснежное изделие и изящнее его роспись, тем дороже гарнитур. Но всё же не сравнится по стоимости с зарубежным аналогом.

Рецепт «белого золота» в нашей стране вывел химик Дмитрий Виноградов. И то, что раньше было предметом роскоши, вошло в каждый дом, продолжая в нём оставаться до сих пор. Правда, трансформаций избежать не удалось. Но, так или иначе, фарфор старинный или современный – это больше чем предмет, технология или предмет искусства. Это то, что наполняет нашу жизнь уютом и дарит эмоции.