Распоряжение о создании военного учебного центра (ВУЦ) на базе Кузбасского государственного технического университета им. Т.Ф. Горбачева подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Обучение по программам подготовки сержантов и солдат запаса начнется в КузГТУ в сентябре 2020 года в корпусе № 6. Программу и систему обучения определит Министерство обороны РФ.

Как рассказали в университете, от Минобороны РФ в вуз поступило задание на подготовку 100 человек по военным специальностям. Набор в ВУЦ проводится среди студентов первого курса бакалавриата и второго курса специалитета КузГТУ.

Для поступления желающим необходимо до 27 марта 2020 года подать заявку. Далее до 15 июня 2020 года будет проходить конкурсный отбор, который включает медосвидетельствование и профессиональный психологический отбор, сдачу нормативов по физической подготовке, проверку документов и другое.

Преимущественным правом при поступлении пользуются кандидаты, относящиеся к следующим категориям: дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; члены семей военнослужащих.

Результаты конкурсного отбора (списки поступивших) будут размещены на официальном сайте университета и в дирекциях 10 июня 2020 года.

Напомним, губернатор Сергей Цивилев в мае 2019 года сообщал о достигнутой договоренности с Минобороны России о возобновлении военной кафедры в регионе. По мнению Цивилева, возможность пройти подготовку в Военном учебном центре – еще одно конкурентное преимущество КузГТУ при выборе вуза для учебы.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.