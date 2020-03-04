В чемпионате России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги началась пора плей-офф. А значит, каждая осечка может выбить команды из борьбы за чемпионство. В первом матче четвертьфинальной серии кемеровский «Кузбасс» принимал грозного соперника, неоднократного чемпиона России — хабаровский «СКА-Нефтяник».

Кемерово присоединился к всероссийской акции «Песни памяти на стадионах», приуроченной к 75-летию Великой Победы и Году памяти и славы. Перед матчем на крытой арене прозвучала песня «Катюша» в исполнении волонтеров Победы. Зрителям рассказали о Константине Михайловиче Журавлёве — участнике Великой Отечественной войны, чемпионе Советского Союза сезона 1954-55 годов по хоккею с мячом в составе кемеровского «Шахтёра». После – матч, в котором кемеровчане соперничали с трехкратным и действующим чемпионом страны.

Начало получилось не совсем удачным для хозяев. К 15-й минуте шведский легионер хабаровчан Эрик Петтерссон реализовал два стандарта: угловой и пенальти. Однако, «Кузбасс» смог восстановил равновесие к перерыву усилиями Богдана Павенского и Вадима Стасенко.

Во втором тайме игра шла с переменным успехом. Команды по очереди взвинчивали темп. «Кузбасс» показал волю к победе, сократив разрыв в счёте до минимума. Артём Азаров переиграл вратаря и отправил мяч в пустые ворота. Ещё один гол на счету Олега Земцова.

И все же «Кузбассу» не удалось переломить ход встречи. Гости учли ничью с «Кузбассом», когда они упустили победу в рамках регулярного первенства.

Кемеровчане уступили 4:7. При этом болельщики остались недовольны судейством, которое 8 раз определяло положение «вне игры», разрушая атаки кузбассовцев.

Ответная встреча в Хабаровске состоится в пятницу, 6 марта. Напомним: четвертьфинальные серии плей-офф пройдут до двух побед. Решающий поединок, если потребуется, запланирован на 7 марта.

Автор: Виктор Сохарев