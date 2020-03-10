20 автобусов большой вместимости будут работать на маршрутах города Кемерово. Автобусы производства Нефтекамского автозавода (НЕФАЗ) работают на газомоторном топливе, вместимость каждого автобуса — 106 человек, в том числе 25 сидячих мест. Стоимость одного автобуса — более 8 млн рублей.

«Обновляя автопарк региона, мы приобретаем только самые современные машины – экологичные и комфортабельные, адаптированные для маломобильных пассажиров. Планомерно идем к поставленной цели: до 2021 года обновить автопарк Кузбасса на 60%», — сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. По его словам, до конца текущего года регион получит более 500 новых автобусов, около 100 из них пополнят автопарк Новокузнецка.

Как пояснили в Министерстве транспорта Кузбасса, автобусы поступили в Кемерово в рамках программы «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса», рассчитанной до 2024 года. Техника будет работать на маршрутах № 9, № 19, № 87, № 16/416, № 27, № 170э, № 172э, № 173э, № 26, № 82, № 179э, № 80, № 81, № 279э, № 55, № 57.

Автобусы поступили из Казани в рамках муниципального контракта. Согласно контракту автотранспортные предприятия г. Кемерово пополнят 50 единиц техники: 35 марки «НЕФАЗ» и 15 – «Volgabus». До конца марта в город прибудут еще 20 машин.

Кроме того, 3 марта шесть НЕФАЗов большого класса междугородного назначения были распределены в Прокопьевское ГПАТП КО, Осинниковское ГПАТП КО, Междуреченское ГПАТП КО, Зеленогорское ГПАТП КО, Яшкинское ГПАТП КО, ГП КО «Кемеровская автоколонна №1237». Автобусы северного исполнения оснащены устройством вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС, цифровым тахографом, навигационной системой GPS/ГЛОНАСС. Стоимость каждого автобуса – около 7,5 млн рублей.

По информации пресс-служба администрации правительства Кузбасса.