Как сообщили в областном департаменте охраны здоровья населения, 8 марта на свет появились 20 девочек и 22 мальчика, в том числе в городе Кемерово — 15 детей, в Новокузнецке – 10, в Киселевске – 6, в Прокопьевске – 3 и в Юрге – 3.

Мамы, родившие малышей в праздничный день, получат материальную помощь и памятный медальон для ребенка.

В прошлом году в этот день родилось 44 малыша – 11 мальчиков и 33 девочки.

Акция «Родился ребенок» проводится в Кузбассе с 1 июня 2014 года 5 раз в год: в День матери, на Новый год и Рождество, 8 Марта и в День защиты детей.

По информации пресс-служба администрации правительства Кузбасса.