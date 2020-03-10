Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал региональный закон, устанавливающий новый облик герба и флага Кузбасса. Закон «О внесении изменений в Закон Кемеровской области «О символике Кемеровской области» был подписан на заседании правительства Кузбасса во вторник 10 марта.

«Обновленные герб и флаг соответствуют требованиям современной геральдики. Проделана огромная и кропотливая работа. Приятно, что изменения были поддержаны практически единогласно», – сказал губернатор.

Председатель Парламента Кузбасса Вячеслав Петров пояснил во время заседания правительства, что действовавший ранее герб, принятый в 2002 году областным Советом народных депутатов, содержал геральдические нарушения. В частности, по установившейся геральдической традиции любые надписи в поле щита на гербе исключены, на лентах может быть начертан только девиз. В то же время, на лентах предыдущего варианта герба были изображены цифры 1943 — год создания Кемеровской области. Из-за нарушений было невозможно зарегистрировать герб региона в установленном порядке. На недочеты и ошибки неоднократно указывали представители Геральдического совета при президенте Российской Федерации.

Для создания проекта обновленного герба региона при Парламенте Кузбасса создали Геральдическую комиссию. Проект обновленного герба рассмотрели на различных площадках, в организациях и трудовых коллективах Кузбасса. В дискуссии приняли участие ученые, эксперты по геральдике и истории, представители различных сфер деятельности и социальных групп, ветераны, молодежь. В адрес Парламента Кузбасса поступило 211 писем и телеграмм, протоколов общих собраний с одобрениями предложенного проекта. Также одновременно проходило онлайн-голосование на официальном сайте Парламента Кузбасса – по его результатам более 70 % участников дискуссии поддержали проект нового герба. Государственный герольдмейстер Георгий Вилинбахов поддержал проект герба и рекомендовал его утвердить.

Парламент Кузбасса в январе 2020 года принял в первом чтении изменения в Закон о символике региона. В феврале депутаты приняли законопроект во втором чтении.

Вячеслав Петров отметил преемственность обновленных герба и флага Кузбасса с действовавшими ранее символами региона. Внесены лишь некоторые уточнения, которые соответствуют нормам и правилам современной геральдики. Так, земельная корона служит статусным геральдическим атрибутом, указывающим на значение Кемеровской области как субъекта Российской Федерации. Пятиконечная звезда в сочетании с красным полем герба символизирует мужество, стойкость, героизм, проявленные жителями Кузбасса в различных сражениях по защите Российского государства на протяжении всей истории региона. Это символ путеводности, стремления к достижению цели, вечности, мечты. Также звезда служит напоминанием о вкладе Кузбасса в Победу нашего народа в Великой Отечественной войне.

До 1 января 2021 года в Кузбассе установлен переходный период. В этот период можно использовать как обновленную символику, так и символы, установленные в законе 2002 года.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.