Кемеровская область по итогам 2019 года экспортировала продукцию агропромышленного комплекса на сумму 314,9 млн долларов США. Это на 43,1 млн долларов или 15,87 % больше, чем в 2018 году, когда объем сельскохозяйственного экспорта составил 271,8 млн долларов США.

Основной прирост обеспечен за счет экспорта пшеничной и пшенично-ржаной муки (увеличился в 2,8 раза), шоколада (117,6 % к уровню 2018 года), хлеба и мучных кондитерских изделий (118,1 %), крепких спиртных напитков (108,3 %).

«Кузбасская продукция достойно представляет регион на международном рынке. В этом году благодаря мерам поддержки экспортеров мы планируем превысить прошлогодний результат, а к 2024 году ставим цель довести объем сельскохозяйственного экспорта до 510,6 млн долларов США», – отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Региональный проект «Экспорт продукции АПК в Кемеровской области» реализуется в Кузбассе с 2019 года в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Реализация проекта проходит успешно, объемы сельскохозяйственного экспорта в 2019 году превысили целевой показатель на 14,3 %. Государственная поддержка в рамках проекта – это льготные кредиты и возмещение транспортных затрат организациям, осуществляющим производство и переработку продукции АПК для ее реализации на экспорт.

С 1 января 2020 года вступило в силу постановление правительства Российской Федерации № 1816 «О государственной поддержке организаций в целях компенсации части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках». Согласно постановлению, российским экспортерам из федерального бюджета может быть предоставлена субсидия. Размер субсидии, предоставляемой одной организации, может составить 50-90 % от объема фактически понесенных и документально подтвержденных затрат.

О результатах работы в 2019 году и новых формах поддержки экспортерам сообщили на совещании в департаменте сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса. Участники совещания обсудили субсидирование сельскохозяйственной экспортной продукции, ее перевозку, прохождение таможни, а также меры содействия производителям в получении доступа на зарубежные рынки. Всю необходимую информацию и помощь экспортеры могут получить в Центре поддержки экспорта Кузбасса, который был создан в 2019 году. Деятельность Центра направлена на оказание услуг по подготовке документов, сертификации, участию в международных выставках, а главное – получению субсидий.

ДЛЯ СПРАВКИ. В Кузбассе зарегистрировано 18 организаций-экспортеров, продукция отправляется в 41 страну. Наибольший объем экспорта приходится на Казахстан и Китай. Мука экспортируется в Китай и Северную Корею, живая птица – в Казахстан. В Монголию поставляют куриное яйцо и мороженое. Продукция пищевых и перерабатывающих предприятий (в основном кондитерские изделия) отправляется в Казахстан, Республику Беларусь, Киргизию, Китай, Германию, Израиль.

По информации пресс-служба администрации правительства Кузбасса.