В Кузбассе календарная весна борется с фактической зимой. По области — метели, порывистый ветер и сильные снегопады. Из-за этого во дворах сугробы и наледь, а на дорогах – длинные пробки.

Путь из Рудничного района до центра города занял больше часа. Причины — узкоколейность, гололедица и сильный снегопад. В дорожной службе объяснили, больше всего осадков выпало после трёх часов ночи, поэтому очистить улицы к утру не удалась. Полностью убрать проспекты и тротуары рабочие планируют за 2-3 дня. В первую очередь тракторы и самосвалы работают на транзитных и крупных магистралях города. После этого — во дворах и в частном секторе.

Непогода повлияла и на расписание автовокзалов. Из-за сильных осадков со стороны Алтайского края заблокирована магистраль «Бийск-Мартыново-Кузедеево-Новокузнецк». Поэтому рейсы до Белокурихи отменили на ближайшие сутки. Остальные автобусы остаются на маршрутах, но могут приходить с опозданием. Скорость пассажирского транспорта на трассах ограничена — 60 километров в час.

Пока непогода сохраняется, сотрудники ГИБДД советуют пешеходам быть внимательными на переходах и автобусных остановках, а водителям — соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию с соседним автомобилем. По возможности, лучше отказаться от междугородних поездок.

В Гидрометцентре отметили, что в ближайшие дни температура по области может доходить до +1. Ожидаются метели и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Сохранятся и осадки. Синоптики обещают, что снега выпадет меньше, но он по-прежнему будет мокрым и тяжёлым. Очистить машины и улицы от него, конечно, будет сложнее. Зато можно слепить снеговика. Возможно, последнего в этом году…

Автор: Анастасия Подоляко