Сложившиеся метеорологические условия на территории региона предполагают активное прохождение весеннего паводка.

Запасы снега составляют 150-200 % от нормы. Только в Междуреченске за мартовские праздничные дни высота снежного покрова увеличилась более чем на 80 см. Кроме того, Кемеровский гидрометеоцентр прогнозирует температуру в марте выше нормы на 1-2 градуса, что предполагает вскрытие рек раньше среднемноголетних сроков, приходившихся на середину апреля.

Как отметил начальник областного департамента по ЧС Константин Стефанский, с 10 по 23 марта межведомственная комиссия в составе специалистов департамента по ЧС и ГУМЧС России по области проверит готовность муниципалитетов к безаварийному пропуску паводковых вод.

10 марта комиссия направилась в Новокузнецк и Новокузнецкий район. В селе Атаманово (Новокузнецкий район) 13 марта пройдет смотр готовности сил и средств к безаварийному пропуску весенних паводковых вод. В нем примут участие порядка 60 специалистов: спасатели, пожарные, представители коммунальных служб, сотрудники полиции, врачи скорой помощи и оперативная бригада Центрального сельского поселения. В ходе смотра противопаводковая комиссия проверит наличие средств спасения на воде, готовность инженерной техники к проведению аварийно-восстановительных работ, подготовку эвакотранспортных и спасательных групп к эвакуации населения из зон возможного подтопления. Руководители каждой из перечисленных групп доложат о готовности. Второй частью мероприятия станет осмотр пункта временного размещения, которым в случае ЧП на территории Центрального сельского поселения станет Атамановская средняя школа, и отработка действий по оповещению, эвакуации и размещению населения.

«Особое внимание будет уделено готовности сил и средств, а также организации оповещения, эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения жителей», — сказал начальник департамента.

Всего по Кузбассу будут подготовлены 400 пунктов временного размещения. В зонах вероятного подтопления маломобильным кузбассовцам и гражданам, состоящим на социальном обслуживании, заранее раздали более 30 тысяч тревожных рюкзаков с набором медикаментов, запасом продуктов длительного хранения, питьевой водой, средствами гигиены.

Запланированы расчистка 6,2 км русел рек, 11 подрывов ледового поля общей массой свыше 5,9 тонн взрывчатого вещества, распиловка 4,7 км льда (сейчас уже проведены работы на 0,8 км в Мариинском и Новокузнецком районах), чернение 1,2 кв. км ледового поля (зачернили 0,01 кв. км в Гурьевском муниципальном округе).

К 25 марта планируется завершить проверку готовности лодок, с собственниками которых муниципалитеты заключат договоры.

К 4 апреля комиссия обследует 30 гидротехнических сооружений (ГТС), в том числе 4 бесхозяйных. В составе комиссии специалисты ГУМЧС России по области, Сибирского управления Ростехнадзора, агентства по защите населения и территории области, Верхне-Обского бассейнового водного управления и ФГУ «ВерхнеОбьрегионводхоз». На 10 марта проверили 8 ГТС (3 в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе и 5 — в Кемерове).

Перед началом весеннего паводка пройдут областной и муниципальные смотры сил и средств противоаварийной группировки. Константин Стефанский добавил, что с апреля традиционно заработает оперативный межведомственный штаб по контролю за пропуском ледохода и паводковых вод.

По информации пресс-служба администрации правительства Кузбасса.