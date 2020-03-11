Прокопьевск стал четвертым городом Кузбасса, удостоенным звания «Город трудовой доблести и воинской славы».

Ранее в 2020 году такой почетный знак получил город Белово, до Дня Победы такие знаки получат также Ленинск-Кузнецкий и Анжеро-Судженск. К почетному знаку прилагаются 25 млн руб на развитие муниципалитета. В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне средства пойдут по реконструкцию объектов трудовой доблести и воинской славы, обустройство памятных мест и благоустройство прилегающей к объектам территории.

Сегодня губернатор Сергей Цивилев вручил знак «Город трудовой доблести и воинской славы» главе Прокопьевска Андрею Мамаеву на выездном заседании правительства Кузбасса.

«Прокопьевск по праву это заслужил. В годы Великой Отечественной войны более 17 тысяч прокопчан отправились на фронт. На шахтеров легла ответственная задача — снабжать углем металлургические заводы Сибири и Урала, коксохимическую промышленность. Город принял 9 эвакуированных предприятий, в Прокопьевске располагались 7 эвакогоспиталей», – сказал глава региона.

Почетное звание «Город трудовой доблести и воинской славы» присваивается городским округам Кузбасса, на территориях которых в годы Великой Отечественной войны работники предприятий, организаций и учреждений проявили упорство и самоотверженность в труде, а мобилизованные в действующую армию продемонстрировали пример исключительного мужества и героизма.

Региональный закон о звании «Город трудовой доблести и воинской славы» был принят Законодательным Собранием Кемеровской области–Кузбасса по инициативе губернатора Сергея Цивилева в марте 2019 года. В 2019 году это звание было присвоено городам Кемерово и Новокузнецк.

По информации пресс-служба администрации правительства Кузбасса.