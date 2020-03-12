В Кемерове 17 марта пройдет совещание по проблемам угольной отрасли. В нем, как объявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, примет участие первый вице-премьер Андрей Белоусов.

С. Цивилев напомнил, что экономика региона сейчас страдает из-за низких цен на уголь и из-за торможения модернизации БАМа и Транссиба для перевозки угля на Дальний Восток.

«Несмотря на все решения о строительстве «восточного полигона», ОАО «РЖД» нарушает графики строительства, и мы не можем выехать на «восточный полигон», где более премиальные рынки», — отметил глава региона.

По его словам, в ходе совещания будут рассмотрены проблемы, связанные с угольной отраслью, а также социально-экономическое развитие Кузбасса «с учетом этих факторов».

Источник — ИНТЕРФАКС.