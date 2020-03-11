Хирурги областной клинической больницы скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского выполнили уникальную операцию новосибирцу. Врачи удалили пораженный опухолью орган и одномоментно сформировали новый мочевой пузырь.

Вариантов развития событий при раке мочевого пузыря немного. Николай не верил, что единственным выходом для него станет операция, после которой больше года придётся жить с выводящими трубками. Случайно услышанная рекомендация привела к кемеровским специалистам.

Лучшим вариантом оказалась операция, которую ранее никогда в Кузбассе не делали. Не просто удаление поражённого органа, а его создание из других тканей.

Уникальность работы в том, что все манипуляции проводились без разреза, лапароскопическим методом. 5 проколов и 6 часов работы большой бригады специалистов. Подобные операции со стабильными положительными исходами делают в единичных центрах мира.

Сегодня у Николая выписка. Восстанавливаться продолжит дома. Но в Кемерово приедет ещё не раз: в течение года на контрольные осмотры его будут ждать в урологическом отделении, где делали операцию. Но это мелочи по сравнению с тем, какие сценарии бывают в подобных случаях.

Автор: Кристина Орехова