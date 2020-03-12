Первыми в этом году ледовое поле разрыхлили в Мысках. Работы на Мрас-Су в районе автомобильного моста провели на две недели раньше, чем в прошлые годы. Это поможет минимизировать угрозу подтопления. Также на этой неделе Мыски запланировали буровзрывные работы на реке Томь. Будут ликвидированы затороопасные участки и единственная в городе ледовая переправа через главную водную артерию Кузбасса.

По данным областного департамента по ЧС, на территории Кузбасса возможно образование 23 затороопасных участков на реках Кия, Кондома, Уса, Мрассу и Томь (в Междуреченске, Калтане, Кемерове, Крапивинском, Яшкинском, Кемеровском, Чебулинском, Яйском Промышленновском муниципальных округах, Новокузнецком, Таштагольском, Тисульском муниципальных районах). Всего в регионе намечены 11 подрывов ледового поля общей массой свыше 5,9 тонн взрывчатого вещества.

Как сообщает Главное управление МЧС России по области, ледовые переправы решено ликвидировать из-за погодной ситуации, опережая график, — к 27 марта (ранее речь шла о сроке 1 апреля). Из 44 переправ, которые были организованы в территориях области для передвижения людей и транспорта, уже закрыты пять. В том числе две — в Крапивинском, две — в Чебулинском, одна — в Юргинском муниципальных округах. То есть пока по региону эксплуатируются оставшиеся 39 переправ и 2 наплавных моста.

Дорожники готовятся к обильному паводку. Сибуправтодор перевел подрядные организации в режим повышенной готовности. К защите федеральной трассы Р-255 и мостов, обеспечению бесперебойного проезда по ним готовы аварийно-восстановительные бригады (в Кемеровской и Томской областях у управления 14 бригад численностью 94 человека, оснащенные 50 единицами техники). Сформированы запасы материалов. В случае интенсивного таяния снега предстоящая весна может быть сложной для дорожников, поэтому программу предупредительных мер сформировали заранее. При необходимости бригады задействуют запасы, сформированные к началу строительного сезона, для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. С началом потепления дорожники будут следить круглосуточно за участками трассы с вероятностью подтопления, гидродинамически опасными объектами, мостами через реки, на которых возможно образование заторов и подъем уровня воды. На случай экстремальных ситуаций назначены объездные маршруты и заготовлены дорожные знаки, чтобы оперативно перенаправить транспортные потоки в безопасных направлениях. Уточнены планы межведомственного взаимодействия с региональными управлениями ГИБДД и МЧС. До 1 апреля дорожники откроют водопропускные трубы и расчистят от снега входные и выходные русла.

Для аэровизуального обследования русел рек будут активно применяться беспилотники Главного управления МЧС России, ГУФСИН и Росгвардии.

Организовано наблюдение за уровнями рек по региону с помощью 108 гидропостов (21 стационарный и 87 временных, привлекаемых на время весеннего половодья). Муниципалитеты готовят к работе ранее установленные 23 комплекса видеонаблюдения.

Областная противопаводковая группировка сил и средств общей численностью свыше 14 тыс. человек также готова к работе (в том числе это почти 1,7 тыс. сотрудников МЧС России). На ее вооружении около 4 тыс. единиц техники (из них 295 от МЧС России), 236 плавсредств (15 от МЧС России) и 2 аэробота, добавляет департамент по ЧС.

В Таштагольском районе взрывные работы запланированы на 24 марта. Предварительно планируется использовать тонну взрывчатого вещества. С сегодняшнего в двух поселках – Спасске и Усть-Кабырзе – начались работы по пропиливанию и сверлению льда – это ослабляет ледовое поле, позволяет воде подмывать лед. Благодаря пропилам уменьшается конечная масса льда, которая будет двигаться во время ледохода, снижается размер льдин, а значит, вероятность заторов.

По информации пресс-служба администрации правительства Кузбасса.