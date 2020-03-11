На сцене — ветераны старше 60 лет. Композиции военных лет собственного сочинения и не только.

22 участника. Исполнение, исходящее из глубины души. В их сердцах по-прежнему живет молодость. Они артистичны и полны эмоций.

«Голос 60+» проводится впервые. Его организовали Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса и городской Совет ветеранов. Фестиваль дает возможность не только проявить себя в творчестве, но и расширить круг общения.

Каждому участнику – приятные подарки. Но самая главная награда для них — не материальная, а эмоции и громкие аплодисменты зрителей, мотивация продолжать заниматься творчеством. Кроме того, преподаватели вокала уверены, что пение разглаживает морщины лучше современных косметологических процедур.

Автор: Арина Мерлова