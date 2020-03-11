Недавние обильные снегопады порадовали кузбасских лыжников. В Калтане состоялась областная гонка. На соревнования приехали 450 человек из городов и районов Кузбасса.

Юные лыжники и ветераны спорта – всего 13 возрастных категорий. Кто-то приехал сюда впервые, а кто-то ежегодно участвует в лыжном забеге. Уверенно и с настроем стартовала молодежь. Только на финишной прямой ребята смогли выдохнуть и дать оценку соперникам.

Спортсменам предстояло преодолеть дистанцию свободным стилем с общего старта. Победители и призёры были награждены медалями, денежными и памятными призами от спонсоров. Масштабные лыжные соревнования в Калтанском округе проводятся с 2007 года.

Автор: Виктор Сохарев