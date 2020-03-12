ЧП произошло на выходных. В тот момент в бассейне находились 30 человек, трое из них были госпитализированы. Какова на данный момент ситуация и когда купаться будет можно, узнала Дарья Рыльских.

Утечка хлорсодержащей жидкости из десятилитровой ёмкости произошла в комнате для подготовки воды. 30 человек, которые находились в бассейне, были эвакуированы. Нескольким из них потребовалась помощь.

Позже на место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Они провели смывку хлорсодержащего раствора.

Большинство посетителей — студенты. Одни пока посещают другие городские места для плавания, другие предпочитают ждать открытия привычного бассейна.

Учреждение закрыто по техническим причинам на неопределённый срок. Дата открытия будет объявлена в официальных аккаунтах в соцсетях и на сайте опорного вуза.

Автор: Дарья Рыльских