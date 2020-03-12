В 2019 году кузбассовцы направили 34 жалобы в Банк России на хищения денег со счетов. По сравнению с 2018 годом число обращений выросло на треть. Статистика 2020 уже открыта и стремительно пополняется подобными случаями. Какие способы завладения чужим популярны сегодня, выясняла Кристина Орехова.

«Сообщите номер карты, и мы переведём ваши средства в надёжное место и защитим от мошенников». С подобными обращениями могут звонить люди, называющие себя представителями банка. И страх о потере кровных заставляет проговорить заветные цифры.

Как правило, в договоре открытия счёта в банке есть пункт о неразглашении персональных данных счёта и карточки третьим лицам. В случае этого нарушения банк ответственности не несёт. Относительно недавнее нововведение — удобства оплаты товаров до 1000 рублей без введения ПИН-кода — тоже повлекло за собой последствия.

Но бывают случаи, когда клиент добровольно переводит деньги малознакомым лицам. Чаще всего при покупке в интернете. Куски мыла в коробке вместо обещанной игровой приставки забрал недавно с почты житель Анжеро-Судженска. Конечно же, после получения посылки телефон, по которому совсем недавно в красках рассказывали про товар, оказался недоступным.

Задача мошенников в таких случаях – сыграть на человеческих эмоциях, вызвать чувство страха, заставить экстренно принять решение или приобрести что-то желанное по выгодной цене. Правоохранительные службы Кузбасса напоминают о необходимости проявлять бдительность. Полезную информацию и рекомендации можно найти на сайте ГУ МВД России по Кемеровской области — 42.мвд.рф в разделах «Внимание, мошенники!» и «Не дай себя обмануть!» на «Правоохранительном портале Кузбасса».

Автор: Кристина Орехова