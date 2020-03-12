В Комплексном центре социального обслуживания населения Заводского района Кемерова открылась Школа активного долголетия. Это реализация национального проекта «Демография», инициированного Владимиром Путиным.

Движение ёжиком по ладошке развивает мелкую моторику и тактильные ощущения. За партами – ветераны. Василию Егорову — 82. Страдает потерей чувствительности рук. Перенёс не одну операцию. Врачи говорят, что закрепить результат поможет реабилитация.

Школа активного долголетия открылась в середине февраля. Но уже пользуется популярностью среди ветеранов. Комплексная реабилитация по индивидуальной программе. А в свободное время – просмотр полезных фильмов. Например, сегодня — о здоровом образе жизни.

А еще есть Школа долговременного ухода. В выставочном кабинете — различные костыли, стул с санитарным оснащением и массажёры. При необходимости оборудование можно взять напрокат.

Кузбасс в числе первых 12 регионов России, где создается единая система долговременного ухода по национальному проекту «Демография». Пенсионеры не только расширяют круг общения, проходят лечение, но и имеют возможность вернуться к полноценной жизни.

Автор: Арина Мерлова