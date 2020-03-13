Депутат Государственной Думы Дмитрий Исламов прокомментировал возможные последствия ситуации на нефтяном и финансовом рынке для угольной отрасли Кузбасса. По словам депутата «снижение цен на нефть говорит о том, что цены на уголь в ближайшее время не восстановятся, а значит, нужно готовиться к более затяжному угольному кризису. В перспективе для угольной отрасли это не лучшая ситуация».

Вместе с тем, считает Дмитрий Исламов, падение нефтяного рынка и связанная с этим девальвация рубля приводят к укреплению доллара и евро, что для большинства угольных компаний, работающих в Кузбассе и ориентированных на экспорт, выгодно: «С этой точки зрения, угольные компании, ориентированные на экспорт, будут получать выручки больше. Хотя в то же время контракты на покупку горнодобывающей техники, которая в большинстве своем импортного производства, тоже вырастут в цене».

В любом случае, уверен Дмитрий Исламов, сейчас необходимо продолжать все предпринимаемые по инициативе губернатора Сергея Цивилева стратегически важные меры поддержки угольщиков. Прежде всего, направленные на реализацию проекта развития Восточного полигона.

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