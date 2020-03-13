Во Дворце культуры шахтеров города Кемерова прошел торжественный прием в честь Дня работников ЖКХ.

Мероприятие открыла фотовыставка, посвященная двухдневному лыжному переходу коммунальщиков «Яшкино – Томск» протяженностью 80 км. Переход в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и Дня работников ЖКХ проходил 21-22 февраля этого года. Участниками стали работники и ветераны ЖКХ Кузбасса, студенты-коммунальщики и школьники. Целью перехода стала пропаганда зимних видов спорта, а также популяризация здорового образа жизни, формирование положительного имиджа работников ЖКХ, налаживание социально-экономических связей с Томской областью. Напомним, первый такой переход прошел почти 60 лет назад – в январе 1961 года. В 2008 году по инициативе одного из участников первого перехода Анатолия Болтовского, который связал свою жизнь с ЖКХ Кузбасса, и его коллег-коммунальщиков Юрия Титова и Михаила Сергеева акция возобновились. Участники перехода этого года присутствовали на приеме.

В ходе торжественной части коммунальщикам региона передали поздравления главы Минстроя России Владимира Якушева. «Искренне благодарю всех работников жилищно-коммунального хозяйства за профессионализм, преданность профессии, готовность прийти на помощь людям, брать ответственность на себя и действовать решительно в самых непростых ситуациях», – говорилось в поздравлении.

Лучших представителей отрасли, ветеранов поздравил первый заместитель губернатора Вячеслав Телегин. «Сегодня в ЖКХ Кузбасса трудятся 50 тыс. человек. Ежеминутно коммунальщики делают все, чтобы в доме у каждого кузбассовца были свет, тепло, вода и комфорт, а на улицах и во дворах – чистота и порядок. Ежедневно специалисты находятся на посту и обеспечивают надежную, бесперебойную работу систем жизнеобеспечения».

Телегин сказал, что в прошлом году регион основательно подготовился к зиме, отремонтировал более 200 км инженерных коммуникаций (теплотрасс, водоводов, сетей водоотведения), реконструировал 14 котельных. «Итоги отопительного сезона будут подведены в мае, но уже сейчас можно сказать, что Кузбасс перезимовал без сбоев», – подчеркнул замгубернатора.

Также Телегин подвел итоги прошлого года в сфере ЖКХ. В числе выполненных задач – реконструкция насосно-фильтровальных станций в Тайге и Таштагольском районе (пгт Мундыбаш), обновление парка культуры и отдыха им. Дмитрия Попова в Салаире к Дню шахтера. Парк благоустроен с привлечением федерального бюджета. Средства получены за победу на первом ежегодном всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Всего за прошедший год в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в регионе благоустроено 63 общественных территории и 353 двора. План на 2020 год – 50 общественных пространств, 300 дворов.

Телегин отметил, что коммунальщики активно подключились к подготовке к 75-й годовщине Великой Победы в Великой Отечественной войне. В том числе, специалистам предстоит приведение в надлежащее состояние монументов, благоустройство прилегающих к ним территорий в городах, удостоенных по решению губернатора Сергея Цивилева почетных званий «Город трудовой доблести и воинской славы» (Анжеро-Судженск, Белово, Прокопьевск и Ленинск-Кузнецкий). Каждый из четырех муниципалитетов получит на эти цели 25 млн рублей.

Первоочередные задачи отрасли – надежная работа систем жизнеобеспечения и качество предоставляемых услуг потребителям. В столице областного Дня шахтера в 2020 году – в Белове – в этом году начнется подготовка и реализация проекта по изменению схемы теплоснабжения. Планируется, что к началу отопительного сезона 2021-2022 годов часть потребителей в центральной части города будут переключены от шести неэффективных котельных на Беловскую ГРЭС Сибирской генерирующей компании. Кроме того, по региональному проекту «Чистая вода» национального проекта «Экология» в Белове идет строительство водовода диаметром 400 мм от гидроузла №7 до третьего микрорайона с увеличением мощности самого гидроузла. Строительство водовода планируется завершить к концу этого года, с опережением графика. Пуск объекта позволит разгрузить действующие сети. Улучшится качество водоснабжения.

На приеме первый замгубернатора поблагодарил работников ЖКХ за хорошую работу и вручил областные награды лучшим представителям отрасли.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.