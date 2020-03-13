Губернатор Сергей Цивилев познакомил зарубежных дипломатов и представителей деловых кругов с экономическим и инвестиционным потенциалом Кузбасса. Презентация возможностей региона состоялась в Москве, в доме приемов Министерства иностранных дел России.

Кузбасс представил гостям мероприятия экспозицию об истории, настоящем и будущем региона. Интерактивные «Стена знаний» и «Книга открытий» знакомили с достопримечательностями и туристическими объектами края. Перед гостями выступила шорская исполнительница Чылтыс Таннагашева.

Кузбасс вносит крупный вклад в экономическое развитие России, в регионе сосредоточены порядка 70% всех российских запасов угля, отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, открывая мероприятие.

«Кузбасс – это не только удобное географическое положение, природные ресурсы, но и последовательные усилия руководства по комплексной модернизации региона и, конечно же, усилия замечательных людей, которые населяют эту землю», – сказал глава МИД России.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в своем выступлении напомнил, что 6 июля 2021 года регион отметит 300-летие. «Кузбасс помогали осваивать и развивать специалисты из многих стран мира. Иностранные инженеры и бизнесмены способствовали наращиванию промышленного потенциала региона. И сегодня эти традиции продолжаются», — сказал губернатор.

Например, в регионе с 2008 года функционирует угольный разрез АО «Кузнецкинвестрой» в составе итальянской компании Группа Коэклеричи (COECLERICI). Французская компания Air Liquide и ЕВРАЗ реализуют совместный проект по строительству двух воздухоразделительных установок. Инвестиции компании Air Liquide в регион составляют около 130 млн. евро. Запущен совместный проект немецкой компании LIEBHERR и завода «Кемеровохиммаш» по выпуску кузовов для самосвалов для карьерного экскаватора. Горнолыжный курорт «Шерегеш» развивается на основе мастер-плана канадской компании Ecosign Mountain Resort Planners Ltd и ПАО «Сбербанк». Реализуется совместный проект с компанией Shell по созданию сети многотопливных автозаправочных станций.

Сергей Цивилев отметил, что в Кузбассе действуют четыре территории опережающего социально-экономического развития, где инвесторам, в том числе зарубежным, предоставляются льготные условия для работы. По объемам экспорта Кузбасс занимает четвертое место среди всех субъектов РФ. Кузбасские компании добывают по всей стране порядка 370 млн тонн угля в год, в 2018 году экспорт кузбасской металлургической продукции составил 2,6 млрд долларов США. Число посетивших Кузбасс туристов увеличилось по итогам 2019 года до 2 млн человек.

«Кузбасс — мощный сибирский регион с богатой историей и потенциалом, который привлекателен для инвестиций. Мы открыты к сотрудничеству в различных областях», – подвел итог Сергей Цивилев.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.