В Кемерове состоялся брифинг, посвящённый распространению коронавируса. Подтверждены 2 случая заболевания новой вирусной инфекцией. Она обнаружена у кузбассовцев, которые вернулись из Италии. Рейс с пересадкой в Москве до Новосибирска. В Кемерово поступила информация о прибывших от сотрудников столичного Роспотребнадзора.

Специалисты из Кемеровской области взяли ситуацию на контроль. Как сообщила главный областной инфекционист Ольга Бородкина, «сейчас оба прибывших находятся под наблюдением врачей в городской инфекционной больнице N8, изолированы и получают необходимое лечение».

Состояние одного — удовлетворительное, другого — средней степени тяжести. Оба находятся в стационаре. Больным не требуется респираторная поддержка, а также искусственная вентиляция легких.

Также на брифинге рассказали, все медицинские учреждения Кузбасса находятся в режиме повышенной готовности. Разработан порядок приема пациентов с подозрением на коронавирус. Имеется необходимое количество медикаментов и средств индивидуальной защиты.

Еще один человек с подозрением на коронавирус госпитализирован в Новокузнецке. Его диагноз уточняется.