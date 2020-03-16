В нашу редакцию обратилась жительница кемеровского дома по адресу улица Космическая, 13. Людмила Галайко рассказала, что от снега и дождя в квартире всегда мокрые потолки. Причина тому — дыры в крыше. Когда в доме установится погода без осадков, узнавала Арина Мерлова.

Потолки сухие, но штукатурка все равно осыпается. На кухне дела обстоят хуже. Из-за сырости обои начинают отходить от стен, появился грибок. Гарнитур пришлось снять. Людмила переживает, что от воды может возникнуть замыкание.

Проблема тянется с 2006 года. Обращения в управляющую компанию особых результатов не дают. Крышу обещали починить, а пока постелили целлофан. Правда, на мокрую стекловату. Поэтому сырость никуда не делась. Людмила борется с водой подручными средствами. В ход идут тазы и банки.

За 14 лет непрекращающейся борьбы за сухие потолки у Людмилы накопилась стопка документов. Последний акт управляющей компании — от 25 февраля. Причина затопления: деформация покрытия кровли из-за образования льда.

Если управляющая компания не исправит ситуацию до 30 мая, будет составлен протокол об административном правонарушении и наложен штраф. А пока Людмила Галайко может обратиться к коммунальщикам с требованием возместить затраты на ремонт. Для этого ей нужно написать заявление в УК «Южный».

Автор: Арина Мерлова