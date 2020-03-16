В Кузбассе подписано первое соглашение о совместной работе Государственной филармонии и Областной научной библиотеки, главным пунктом которого стало создание единой нотной электронной картотеки. Как это повлияет на культурную жизнь региона, узнавала Анастасия Подоляко.

Хор, вокалисты, симфонический и народный оркестры. У каждого коллектива филармонии своя нотная библиотека, наработанная годами. Теперь все эти архивы соберут в единую электронную систему. Специалисты отметили, большинство документов будет доступно в PDF-формате, а важные издания — с пометками композиторов или автографами музыкантов — оцифруют, сохраняя авторские подписи. И теперь, чтобы пролистать такую партитуру, не обязательно оставлять заявку в музеях и фондах.

Солисты и коллективы смогут готовить новые программы, и концертный репертуар кузбасской филармонии увеличится. Библиотека, в свою очередь, пополнит свои архивы не только нотными записями, но и редкими коллекционными музыкальными изданиями.

Это первое соглашение из ряда, предусмотренных по национальному проекту «Культура». Сотрудничество учреждений продолжится. В библиотеке уже создан виртуальный концертный зал, куда пригласят музыкантов филармонии. Они расскажут историю звучащей композиции и объяснят, как правильно её понимать.

Автор: Анастасия Подоляко