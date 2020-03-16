Главная задача мероприятия — сохранить высокие традиции классической вокальной школы.

На фасаде Прокопьевского областного колледжа искусств появилась мемориальная доска. Теперь каждый входящий сюда будет знать, что учреждение носит имя великого баритона Дмитрия Хворостовского. Оно было присвоено колледжу в 2018 году.

Международный проект «Музыка детям» порадовал своих участников мастер-классами. Все они касались исполнительского искусства. Например, для участия в открытом уроке студент 1-го курса Прокопьевского колледжа искусств Антон Шаймарданов выбрал непростое произведение – романс Гилёва «Улетела пташечка». Сложность его в том, что он написан для взрослого певца, а не для восемнадцатилетнего юноши.

Первый опыт общения юных музыкантов и мэтров в рамках проекта признали удачным и планируют продолжать работу в этом направлении. В рамках форума подписали ряд соглашений о творческом сотрудничестве учреждений искусств с ведущими сибирскими вузами.

По мнению организаторов, такая дружба позволит сохранить традиции классической вокальной школы России. И привлечет молодежь в эту сферу. А уже задача преподавателей – обучить студентов по лучшим методикам и передать им свое мастерство.