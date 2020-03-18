Губернатор Кузбасса проверил работу торговой сети города Кемерово и заявил, что правительство региона не допустит спекулятивного роста цен на продукты и товары повседневного потребления на фоне повышенного спроса.

Глава региона поговорил с продавцами и покупателями, ознакомился с ассортиментом товаров и продуктов.

«Проверил и убедился: в магазинах Кузбасса есть достаточный запас продуктов и товаров повседневного потребления. Прилавки полные. Поставки продукции идут регулярно. Мы следим за ситуацией и при необходимости готовы оказать торговым сетям поддержку. Но сейчас такой необходимости нет. И не предвидится», — сообщил губернатор по итогам проверки.

Глава региона отметил, что система торговли успешно справляется с повышенным спросом на продукты, который вырос на фоне потока информации о новом коронавирусе. «Кузбассовцы теперь покупают больше продуктов, чтобы реже ходить по магазинам: не каждый день, а раз в неделю. Это очень правильно. Чем меньше времени мы проводим в общественных местах, тем меньше риск», — сказал Сергей Цивилев.

Губернатор Кузбасса заявил, что правительство региона не позволит безосновательно повышать цены на продукты. «Очень важно, чтобы не было повышения цен, особенно на продукты массового потребления. Хочу обратиться к каждому нашему земляку: если вы видите необоснованное повышение цен, сообщайте в правительство и пишите мне в социальных сетях. Будем принимать меры», — заверил Сергей Цивилев.

По вопросам обеспечения продовольственными товарами населения Кузбасса, работает телефон «горячей линии»: (3842) 75-84-35.

По информации пресс-службы правительства Кузбасса.