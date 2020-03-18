Подтверждён диагноз по-прежнему только у двоих пациентов. Однако, врачи Кузбасса готовятся к возможной вспышке и любым другим сценариям развития событий. Тему продолжит Анастасия Подоляко.

В Кузбассе работает круглосуточный штаб по борьбе с распространением коронавируса. Уже выделено 30 миллионов рублей, на которые купят лекарства, антисептики, средства индивидуальной защиты и необходимую медицинскую аппаратуру, в том числе бесконтактные термометры. Кроме того, определены учреждения, где в случае роста заболеваемости будут лечить тяжелобольных пациентов. К экстренной ситуации подготовили 100 реанимационных мест: по 50 на севере и юге области. Там же установили аппараты искусственной вентиляции лёгких, приборы для заместительной почечной терапии и оборудование, позволяющее механическим путём насыщать кровь кислородом.

Однако, такие меры могут и не понадобиться. В инфекционной больнице Кемерова сейчас по-прежнему 2 пациента с подтверждённым диагнозом. Под наблюдением медиков также остаются 3 человека из группы «контактных». А на домашнем карантине — 96 кузбассовцев, которые вернулись из зарубежных поездок в последние 14 дней. Именно столько длится инкубационный период вируса.

Врачи призывают не ходить в общественные места и даже в гости друг к другу. В особой группе риска — пожилые люди. Сейчас областной инфекционный центр готов за раз принять сразу 300 пациентов. При этом тех, кто находился в их стационаре, временно перевели в Кемеровскую районную больницу. Там открыли 2 дополнительных отделения. Но медики уверяют: соблюдение мер безопасности и карантинной изоляции помогут в разы увеличить шансы не заразиться.

Автор: Анастасия Подоляко