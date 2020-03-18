В Кемерове состоялись соревнования молодых спортсменов Сибири. Рядом с юными были настоящие легенды лыжных гонок. Они не только поддерживали участников, но и награждали их за победы.

Более 200 участников оспаривали призы и боролись на разных дистанциях в нескольких возрастных группах. Погода не подкачала. Было тепло, а главное — много снега. Борьба на разных дистанциях была острой, что особенно проявилось в эстафетах. Здесь нужно было показать характер, чувство локтя и тактическую грамотность. За стартами наблюдали президент Федерации лыжных гонок России, неоднократная чемпионка мира и Олимпийских игр Елена Вяльбе, призер Олимпийских игр Александр Бессмертных. При таком внимании парни и девушки старались показать максимальные скорости.

Александр Бессмертных пригласил молодых на соревнования, которые проводит на свои призы в Кузбассе. Активно поддерживал земляков. И они не подвели. Младшие в смешанных эстафетах стали вторыми, уступив лидерство новосибирцам в упорной борьбе. Старшие порадовали, победив с хорошим отрывом от соперников — красноярцев.

Юные кузбасские гонщики смогли завоевать награды и на отдельных дистанциях. Отличились Екатерина Калашникова, Алена Оноприенко, Никита Петров, Егор Конников и другие. А значит, есть резервы и есть надежда, будут новые чемпионы последователи Бессмертных, Зятиковых, Вилисовых.